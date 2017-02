31. May. 2016 - 12:02 | 2089 visninger

Nå foreligger resultatet fra folkeavstemmingen i Sørreisa. 81% stemte for at Sørreisa skal bestå som egen kommune også i fremtiden.





27. May. 2016

Samlingslista vil absolutt ikke avvikle vår egen kommune. Vi vil heller jubilere når kommunen har 130 års jubileum den 1. september i år.